俄羅斯外交部前日傳召捷克大使皮孔卡，宣佈將對方20名使館職員列為不受歡迎人物，昨天即日要離境，報復布拉格早前以俄國特工涉嫌策劃捷克2014年兩宗軍火庫爆炸案為理由、驅逐18名俄國外交人員。莫斯科重申，捷克指控荒謬。

馬克龍籲俄烏問題劃紅線

捷克總理巴比什突然翻出舊賬，外界不禁質疑，為何莫斯科七年前要大費周章搞破壞。當地傳媒查到原來兩座軍火庫內過百噸的彈藥，買家是保加利亞軍火商格列夫。據悉當年在東部與親俄民兵陷入苦戰的烏克蘭政府軍，想透過格列夫購入這些軍火，因此俄方欲除之而後快。

如今俄軍再次陳兵烏東邊境，令地區局勢升溫，捷克已將軍火庫爆炸案的調查結果通報北約和歐盟。法國總統馬克龍公開要呼籲各國聯手在烏克蘭問題上劃出紅線，警告俄軍一旦越境，會招致強硬的制裁。

莫斯科批評布拉格的指控，只是「為了迎合美國最近制裁俄羅斯的背景」。華府在上周宣佈驅逐10名俄國外交官，並把30人及實體列入名單，報復莫斯科干預美國選舉及策動黑客入侵美國電腦系統。美國國家安全顧問蘇利文前日聲援在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，指正在絕食抗議的納瓦爾尼，若不幸死於獄中，莫斯科將要承擔「後果」。獄方昨日表示將會把納瓦爾尼送院，又指他已同意服食維他命補充劑。

法新社/ 美聯社