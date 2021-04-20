乍得軍方：總統戰死沙場

乍得軍方表示，掌權近30年、周一第六次連任的總統代比（Idriss Deby）在北部與反對派對戰後，周二於前線傷重不治。

軍方發言人在電視上讀出聲明指，68歲的代比在過去的周末「以最後一口氣在戰場上捍衛主權國家」。代比兒子、將軍卡卡（Mahamat Kaka）已被委任為臨時總統，軍方發言人同時宣佈解散政府和國會，揚言18個月後將舉行「自由民主」的選舉，向全國呼籲「對話與和平」，又指委員會將盡所能確保「和平、安全和共和秩序」，並宣佈晚上6時宵禁和關閉邊境。

據半島電視台報道，代比在大選後押後勝利演說，赴前線慰問了正與叛軍作戰的士兵，期間受重傷死亡。乍得軍隊18日宣布，已剿滅該國北部300餘名叛亂分子 。

在此之前一天，乍得國家獨立選舉委員會剛公佈了本月11日總統選舉初步計票結果，代比以79.32％的得票率勝出，獲得連任。

代比於1990年底發動軍事政變成功奪權，自此出任總統，已經在位約30年。代比領導的乍得政府，過去曾被批評犯下戰爭罪行、折磨和處決囚犯、軍隊使用童工及令到異見人士「被消失」等。2017年底爆出何志平案，何志平代表一間中國能源公司，承諾向代比送上200萬美元（約1,560萬港元）賄款；作為回報，代比據報向該能源公司送上「獨家」機會，在無須面對國際競爭的情況下於乍得獲得特別的石油權利。

美國前副總統蒙代爾逝世享耆壽93歲

美國前副總統、民主黨資深政客蒙代爾（Walter Mondale）周一去世，終年93歲。

蒙代爾的家人公佈消息，報道指他生前留下一份聲明給下屬，其後亦公開，「我的時間到了，我期待與喬恩（Joan） 和埃琳娜（Eleanor） 再見」，蒙代爾的太太喬恩和女兒埃琳娜分別在2014年和2011年去世，「在我離開前，我很希望讓你們知道你們對我有多重要」。

蒙代爾是1977年至1981年總統卡特（Jimmy Carter）任內的副總統，他曾參加總統大選並且是首位揀選女性任副手的參選人。在1993至1996年，蒙代爾曾擔任美國大使，到訪日本。他一直致力推動民權運動，去年發生黑人弗洛伊德遭警察跪項致死事件，他亦曾回應指，一連串抗議令他格外痛苦，因在議題上「努力了40年……我想我們仍原地踏步」。

據指蒙代爾近日與卡特、前總統克林頓、總統拜登和副總統賀錦麗有談過話，拜登和夫人吉爾在聲名致哀，形容蒙代爾是「親愛的朋友和導師」。

北韓人戴口罩慶祝金日成壽辰

全球疫情肆虐逾一年，北韓依然保持零確診紀錄，上周四是第一任領導人金日成的壽辰「太陽節」，照片看到在街上載歌載舞慶祝的民眾都有戴口罩，甚有防疫意識。

本月15日是北韓最高領導人金正恩的祖父金日成的109歲冥壽，每年金日成壽辰都是公眾假期，全國舉祝的重要節日。北韓一般在滿五及十周年才會舉辦閱兵巡遊，所以今年不會閱兵，但各處亦有舉辦大型慶祝活動。

平壤有大批北韓民眾盛裝打扮，來到萬壽台，在金日成和金正日的銅像下獻花及鞠躬，士兵向銅像敬禮，其他地方有婦女穿上傳統韓服，載歌載舞，他們都戴着口罩。只有台上的表演者才沒戴口罩演出。

北韓與中國接壤，自去年疫症在多國爆發後，北韓實施嚴謹的封關防疫措施，去年的「太陽節」就因防疫關係，沒有大肆鋪張的慶祝，雖年今年「太陽節」回復節慶氣氛，但當地也沒有舉辦平壤馬拉松等吸引旅客的活動，至今官方一直公佈零確診。

金正恩上周四當天亦有攜夫人李雪主、妹妹金與正和親信幹部參謁錦繡山太陽宮，晚上還同李雪主、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海等人觀看紀念太陽節文藝表演。

英國《每日郵報》/路透社/法新社/半島電視社

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