無國界記者組織（RSF）周二公佈2021年度全球新聞自由指數，香港在全球180個國家及地區中排行第80位，跟去年並列有統計以來最低，且分數繼續惡化。無國界記者指出，去年香港實施港版國安法，對記者造成危險，壹傳媒創辦人黎智英被捕，香港電台編採自主亦遭干預，但認為獨立網媒的捐款和讀者數量均在增長，有助抗衡現況。

當局以國安法起訴黎智英 反映「對記者非常危險」

無國界記者以積分方式表示全球新聞自由指數，分數越低者越自由。在全球180個國家及地區中，挪威以6.72分繼續被列為新聞最自由的國家，亞洲地區則由南韓和台灣分列第一及第二名，與去年相同。綜觀全球有73個國家及地區的新聞自由被列為最差的「完全封鎖或被嚴重妨礙」類別，香港等59地則處於第二差的「受限制」級別。

去年香港排名跌至第80名的歷史新低，今年排名維持第80位，但分數進一步增加，由去年的30.01分增至30.44分，顯示新聞自由惡化。至於中國則以78.72分的高分，在全球排倒數第四的第177位，僅比土庫曼斯坦、北韓及厄立特里亞好，排名與去年不變。

去年中國訂立港版國安法，並在7月1日實施。無國界記者指，法例「讓中國直接插手香港事務，懲治其眼中一切『危害國家安全』的行為，對記者非常危險」，他們特別提及去年底獲無國界記者頒發新聞自由獎的黎智英，正是被當局以港版國安法拘捕，恐面臨終身監禁。另外，香港電台亦正面臨全面威脅，編採自由備受控制。無國界記者形容亞太區的「審查病毒」正從中國向外蔓延。

網媒捐款讀者增 成反抗希望

在無國界記者的統計數字中，香港是33個有傳媒工作者被囚禁的國家或地區之一，被囚者為黎智英，而拘禁最多傳媒工作者的國家是中國，多達73名新聞從業員及42名公民記者被囚，包括去年8月被捕的澳洲籍記者成蕾。

不過無國界記者同時點名提到多個獨立網媒，包括眾新聞、立場新聞、端傳媒、香港自由新聞（Hong Kong Fress Press）及獨立媒體，形容它們仍是反抗力量（resistance），依靠公眾集資而存在，讀者數量亦正增長。

無國界記者網站/法新社

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