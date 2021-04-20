中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟周一以取得滙豐銀行提供的新文件為由，要求押後引渡聆訊四個月。

孟晚舟的引渡聆訊原定下周一再審，孟晚舟的代表律師要求將聆訊押至8月3日再審，以便審閱滙豐提供的新文件，並評估是否將之呈堂。他們指文件可能有助證明美國當局在孟晚舟案誤導加拿大當局。

代表加拿大政府的律師卻指對方的申請不適當地拖長聆訊。

華為2月入稟英國高等法院，要求滙豐銀行提供內部文件，以證明孟晚舟沒有誤導滙豐，被法官駁回，並下令孟晚舟團隊支付8萬英鎊法律費用。華為之後轉戰本港法庭，要求滙豐披露涉華為案相關文件。高院法官陳靜芬上周一就雙方同意的內容頒下命令，同意華為向滙豐取閱有關文件，惟部份內容須要遮蓋。

美國指孟晚舟涉嫌欺詐滙豐等銀行有關華為與香港空殼公司「星通技術」（Skycom Tech）的關係，讓華為透過「星通技術」與伊朗交易，違反美國對伊朗禁運制裁。加拿大應美國要求，在2018年12月1日孟晚舟過境時在溫哥華機場拘捕她。美國一個多月後提出引渡要求。

法新社

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