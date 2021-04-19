英國牛津大學正招募一批COVID-19康復者作人體「挑戰測試」，讓他們接觸該病毒，看看會否再度感染，以評估抗體效力及時效。

了解免疫時效助改進疫苗

研究團隊招募64名志願者，年齡介乎18至30歲，在三個月前曾染疫，現已完全痊癒且健康。首階段測試先在約一半志願者體內複製輕微劑量的原始版本病毒；第二階段料在今夏展開，在另一批志願者體內複製標準劑量的病毒。

志願者需隔離至少17日，直至確認他們已沒受感染及傳播他人的風險。所有出現病徵人士將服用已獲美國監管當局批准的再生元（Regeneron）抗體藥物。

研究料在數個月後有初步數據，包括防止再染疫所需抗體的水平及種類、染疫後抗體有效期等。負責今次測試的牛津大學疫苗接種學家麥克沙恩指：「研究得出的資訊可讓我們設計更佳的疫苗及療法，並了解患者染疫後會否得到保護及有效期。」

早前有數據指，約有10%的年輕成年人再度染疫，引起對抗體時效的關注。輝瑞藥廠曾指，接種兩劑該廠疫苗後，或需再定期接種補充劑，以確保體內持續有一定抗體。

倫敦帝國學院較早前進行另一項「挑戰測試」，讓未曾染疫者嘗試感染病毒，該研究獲英政府撥款3,360萬英鎊（3.6億港元）支持。此類測試並不罕見，科學家過去數十年曾針對瘧疾、感冒等疾病作測試，以研發合適的治療方法及疫苗。

路透社/美國《財富》雜誌