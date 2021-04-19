「人權觀察」周一發表報告，指中國對新疆維吾爾族及其他穆斯林少數族裔的壓制措施，是持續干犯反人類罪。

「人權觀察」聯同史丹福大學法律學院國際人權與衝突解決診所（International Human Rights and Conflict Resolution Clinic）發表的報告，指北京關押新疆逾100萬維族人，並嚴格監控數以百萬計維族人。報告指「中國政府持續對突厥裔穆斯林犯下反人類罪……中國政府創立那些營地，顯然為了消滅突厥裔穆斯林的文化和宗教」。

報告指中國持續至今的新疆政策違反1998年生效的《國際刑事法庭羅馬規約》（Rome Statute of the International Criminal Court），當中列明大規模有系統地攻擊平民就是罪行。

報告指中國政府對維族進行非法拘禁、酷刑、謀殺，又制訂針對維族的強迫勞動和性暴力政策。

「人權觀察」指北京對維族的不人道待遇始於二十多年前，但自2013年習近平出任中國國家主席以來變本加厲。報告指習近平為首的中國政府受民族主義和伊斯蘭恐懼症驅使，欲將穆斯林社區漢化。

報告沒有像美國政府和比利時、加拿大、荷蘭國會一樣，指北京在新疆進行種族滅絕，認為沒有文獻證據無案可稽。

報告呼籲各國政府聯合敦促中國改變政策，並協助確定為惡者身份，又認為聯合國人權理事會有必要通過決議成立專門調查委員會。

法新社

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