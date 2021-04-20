德國今年9月國會大選，總理默克爾早已預告不再角逐連任，各黨推出的總理人選備受關注。執政黨基督教民主聯盟（CDU）高層周二凌晨表決通過，由黨主席拉舍特（Armin Laschet）作為預定總理人選出戰；暫時在民調排第二的綠黨行雙主席制，將派主席之一的貝爾伯克（Annalena Baerbock）作總理人選，年僅40歲的她將是德國歷來最年輕的總理候選人。

德國主要政黨傳統會在大選前指定總理人選，人選不一定需是國會議員，但若其所屬政黨勝出，便會由新一屆國會推舉成為總理。基民盟高層周一召開網上會議，至周二凌晨表決，由60歲的拉舍特獲31人投選，成為總理候選人，拋離得9票的姊妹黨基督教社會聯盟（CSU）領袖澤德（Markus Söder）。

拉舍特被視為基民盟黨內中間派，政見類似默克爾。他會後表示，已準備好率領基民盟和基社盟迎戰大選。基民盟和基社盟就總理候選人仍有待全國大會落實，但澤德已表明會尊重基民盟高層的決定。

來自德東料有助吸票 黨支持率長踞20%以上

默克爾退休加上基民盟民望下跌，亦使其他政黨的動向備受注目，而近期支持度持續理想的綠黨被視為9月大選的最大競爭者。該黨周一剛舉行會議，計劃派出1980年出生的貝爾伯克為總理候選人，是繼默克爾後再有女性競逐總理。貝爾博克表示，她期望綠黨能成為更大型和更開放的政黨，帶領多元、強大和富裕的德國邁向美好將來。

貝爾伯克在1980年出生，是德國歷來最年輕的總理候選人，來自東部的勃蘭登堡州（Brandenburg），料有助在德東支持度較弱的綠黨爭取票源。除提倡綠黨傳統的環保議題，貝爾伯克亦大力反對排外和極右思想，她成為綠黨雙主席之一後，綠黨支持度已穩居20%以上。外界預計假如各黨支持度維持現狀，基民盟和基社盟有可能會跟綠黨組成聯合政府。

至於目前國會第二大黨、全國支持度暫排第三的社民黨則一如上屆，派出現任副總理兼財長舒爾茨（Olaf Scholz）角逐總理。

德國之聲/中新社

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