受COVID-19疫情重挫的美國，多個州至今對戶外口罩令有不同規定。科學家及研究均指，戶外感染機會可能比室內低得多，以愛爾蘭為例僅佔總數約0.1％，但並非完全沒有感染風險，專家認為是時候調整戶外強制口罩令規定。

非零風險 吸二手煙或中招

專家相信病毒主要透過細小的呼吸顆粒在空氣傳播。《愛爾蘭時報》近日要求當局提供截至上月底逾23萬宗病例的資料，當中262宗涉及戶外傳播，僅佔總數0.1％。美國科羅拉多大學博爾德分校氣溶膠科學家希門尼斯認為，室內危險性大得多，尤其是通風不良情況下，牆壁、天花板和地板會阻擋空氣，「戶外危險性低得多，因空氣流動更多」。但他強調並非完全沒有風險，就如在戶外被迫吸二手煙一樣，如果與染疫的吸煙者保持近距離一段時間，仍有機會染病。

美國馬里蘭大學教授兼氣溶膠科學先驅米爾頓（圖）建議人們應避免參加擁擠的戶外活動，尤其是涉及高聲說話且空氣不流通的場合，但他不認為在戶外要無時無刻戴口罩，「我慢跑時，房屋相距10米或以上，只有少數人遛狗或有小孩在園子玩耍，我會攜同口罩。如果我停下來跟人聊天，我可以戴上它；如果我和朋友散步，也會戴上它」。

疫情之初戴口罩在美國被政治化，保守派視為侵犯個人自由。美國約翰．霍普金斯大學的公共衞生專家阿達利亞認為，現時是時候調整強制戶外口罩令規定，並採取更能與科學一致的方式抗疫。

法新社