英國《每日鏡報》周一報道，英國哈里王子由美國返英奔祖父喪前，曾寫家書給皇儲查理斯，向「很受傷」的父親剖白。

哈里去年離開皇室，與妻兒到美國生活，早前因與梅根一起接受美國名嘴奧花雲專訪，一起數落皇室，令他們與皇室的關係跌至新低點。

《鏡報》引述接近哈里王子的消息人士，由於「通訊完全中斷」，他亦無法預期回英會受到何等對待，故惟有在返英前寫家書給爸爸。他在信中概述脫離皇室因由，同時承諾「尊重制度」。

不過，報道指那封家書未能修補父子關係。查理斯對哈里接受專訪一直耿耿於懷。哈里兄長威廉王子亦因為奧花專訪而不知如何對待哈里和梅根。縱然皇夫菲臘親王葬禮後，兩兄弟一度並肩而行並有對話，但據知兩人關係仍處冰點。

雖然如此，一家人這次再聚頭似有默契，暫時放下分歧，專心支持女皇。

消息人士說，哈里知道修補與父兄關係不能一蹴而就，與他們再聚後，明白與皇室修好仍要加把勁，惟身在大西洋彼岸生活的他能否辦得到，則要拭目以待。

英國《每日鏡報》

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