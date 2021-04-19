偷獵野生動物的行為在非洲十分猖獗，南非克魯格國家公園（Kruger National Park）有3名犀牛偷獵者被巡邏人員發現，於是拋棄所攜的斧頭和其他物資逃跑，卻意外跑向了一群大象，一人被捕，一人慘遭大象踩死，最後一人負傷但成功逃脫，警方正展開追緝。

克魯格國家公園發聲明指，3名懷疑犀牛偷獵者被巡邏人員發現，見狀立即遺下斧頭及一袋食物逃走，並跑向一群大象。他們其中一人被拘捕，該人向警方表示，不清楚同伴能否成功逃脫。園方其後表示：「巡邏員發現他的同伴被嚴重踐踏，不幸受傷。第3名疑犯據指眼睛受傷，但仍繼續逃走。」

當局在場搜獲一把步槍，警方已接手調查，正搜捕第3名疑犯。克魯格國家公園呼籲公眾協助提供疑犯資訊。

偷獵令大象8年銳減70萬隻

根據世界自然基金會（WWF）資料，非洲每年都有成千上萬的大象被偷獵者殺害，象牙被製成裝飾品和珠寶。華盛頓大學保育生物學中心的數據顯示，大象數目由1979年的130萬隻，在1987年已大幅降至60萬隻。

克魯格國家公園2015年首次發生偷獵行為，園方代表稱：「反對偷獵計劃是我們所有的責任，它威脅很多生計、破壞家庭及需要大量資源打擊罪行，這些（資源）本可用作創造職位及發展。」

美國《紐約每日新聞》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !