根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.41億、死亡人數突破302萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,173萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.7萬。印度確診人數超過1,506萬，死亡人數超過17.8萬。巴西確診人數超過1,397萬，死亡人數突破37.5萬。法國確診突破500萬。俄7羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗。烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

變種病毒株加快巴西年輕病人插喉

今年1月在巴西北部瑪瑙斯發現的武肺病毒變種病毒株P.1，加快染疫年輕病患插喉。巴西聖保羅衞生局建議所有染疫者第一時間求醫，不要等病情惡化。

聖保羅市政府這項建議的主要原因都與新變種病毒株有關，包括健康情況迅速惡化，更多年輕人受影響，以及住院時間更長。聖保羅市衞生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）表示，不僅住院過程更長，血液中存在病毒，P.1也可讓病情突然加重，許多年輕人住院不到24小時就要插喉。

調查指出，3月初大聖保羅地區（Grande Sao Paulo）超過80%的患者都是感染這種更具傳染性的變種毒株。里約熱內盧感染P.1的患者比例也從2月的67%上升到4月近100%。

土耳其單日死亡數為1個月前4倍

土耳其第三波疫情迅猛爆發且難以遏制，通報的死亡數和重症病患者數分別達到1個月前的4倍、2倍。

根據衞生部疫情通報，3月19日有87人染疫死亡，4月19日爆增到創紀錄的341，同期重症病患數則從1,547例增至3,319例。土耳其病毒疾病單日死亡數於2月9日至3月20日仍低於100，之後呈現持續增加的趨勢，4月6日突破200宗、4月18日超過300宗。

土耳其4月19日通報55,149宗病例，累計4,323,596例，若趨勢不變，土耳其的累計病例數近日內有超越英國之勢，成為全球第6高。

瑞典環保少女捐$93萬支持全球疫苗公平分配

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）宣佈將捐贈10萬歐元（93.59萬港元），支持「疫苗全球取得機制」（COVAX）運作，確保COVID-19疫苗在全球公平分配。

通貝里在世界衞生組織記者會上發言，表示將透過她的基金會向世衞基金會捐贈10萬歐元，支持COVAX購買疫苗，確保所有國家的衞生工作者及老年人等感染風險最高的人都能公平獲得疫苗。

她指出，高收入國家接種疫苗數量與低收入國家之間的差距日益擴大是悲劇， 在道德上以及明智的做法是無論富裕或貧窮的國家，都必須優先考慮讓最脆弱的人群接種疫苗。

全球單周新增病例創新高

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對疫情以「驚人速度」在世界各地25至59歲人群中擴散表示憂心。這可能是傳染性高的變種病毒使然。

世衞主要流行病學家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）說，「我們發現，疫情在所有年齡層的傳播速度已增加」，並說上周全世界通報了520萬宗新增病例，為疫情爆發以來的單周最多病例數。單周死亡數亦連續第五周上升，累計逾300萬人病亡。

譚德塞表示，全世界有辦法在未來數月間控制疫情，敦促公平分享全球資源。譚德塞說：「我們有辦法在數月間控制這個大流行疫情，只要我們一貫而公平地使用這些辦法。」

中央社／新華社

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