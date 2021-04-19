南非開普敦旅遊點桌山國家公園（Table Mountain National Park）前天大火，包括18世紀磨坊在內九幢歷史建築燒毀，波及山腳的開普敦大學亦要疏散；200名消防派往救火，其間兩員受傷送院，火勢已受控。

18世紀磨坊燒毀

據知11月至5月為開普敦山火旺季，故桌山有消防監察。前天早上8時45分消防發現桌山東側近魔鬼峯（Devil’s Peak）紀念礦業大亨羅茲的植被區起火，累計派出200人到現場灌救，配備四架直升機射水炮、大量供水車和消防車，但仍未救熄；山上升起黑色濃煙，遠至10多公里外都能看到。

公園管理局公佈初步調查，估計火災或由無家可歸者引發，事發日氣溫高而空氣相對濕度低，加上強風，令火勢迅速蔓延至開普敦大學校園上方。社交網上短片拍到園內羅茲紀念堂餐廳失火爆炸的場面，另有多名目擊者說開普敦大學圖書館亦失火，附近具225年歷史的莫斯特磨坊亦告燒毀。

桌山位於開普敦西部，是該市標誌性自然景觀，每年80萬人次參觀。桌山岩層6億年前已形成，是世上最古老的山之一，主峯海拔1,082米，山頂平展延伸如大桌面，1503年首名登山歐洲人薩爾達尼亞為它取名「海角桌子」。山上植物種類逾千，80%是當地獨有，育有沼蟾等多種瀕臨滅絕的動物和鳥類。

美國有線新聞網絡/中央社