美國今年1月起大規模為國民接種疫苗，初期預約接種踴躍，但近期注射人數大比如前。地方政府雖然已降低接種門檻，然而有接種中心仍因為需求低而關閉。專家分析指有色人種仍欠缺接觸疫苗的渠道，也有民眾抗拒疫苗，加上因見出現罕見血栓個案而暫停接種，全都打擊國民接種疫苗的信心。

接種中心預約人數較初期跌近半

俄亥俄州的麥色郡（Mercer County）自今年1月開放接種疫苗，預約額迅速爆滿，單日錄得超過500人接種。時隔近3個月後疫苗供應充足，接種年齡門檻亦降至16歲或以上，但預約人數反而比1月時下跌近一半。

當地政府已決定關閉提供首劑疫苗的大型接種中心，改為安排小型診所為市民接種，減輕資源和所需人手。衞生部門官員弗里曼（Kristy Fryman）透露，其他地區的疫苗中心亦面臨同樣情況，「農村地區的人傾向有自給自足的態度，尤其是年輕人。我們得悉人們押後接種疫苗，因為他們想更清楚副作用」。

除了俄亥俄州，喬治亞州官員近日宣佈因疫苗需求低，一間大型接種中心停止運作。田納西州上月底亦因為農村地區注射率低而降低接種門檻。

專家︰部份保守派不信任政府拒打針

傳染病專家和流行病學家岡德（Celine Grounder）對疫苗接種進度放緩並不感意外，她分析指很多美國人尤其是有色人種，在接觸疫苗資訊上仍有困難。他們所住的社區沒有開設疫苗中心，需要互聯網或交通方面的支援，或協助登記接種。

岡德亦認為有些人對接種疫苗態度存疑，包括年青一代以及受到太多疫苗資訊左右而猶疑不決的人。另一類對疫苗態度更抗拒的人，是住在農村、對醫療系統及政府缺乏信任的保守派。

美國公共衞生政策及研究組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）分析指，大約1/5農村居民表明肯定不會接種疫苗，當中約73%是共和黨支持者，41%被歸類為白人福音派基督徒。專家指福音派基督徒的反疫苗情緒是源於數項因素，包括被不實資訊誤導以及政治取態。

強生疫苗血栓疑慮 打擊接種信心

美國已為數百萬人接種強生疫苗，但因出現罕見血栓情況，當局宣佈暫停接種。有專家擔心暫停強生疫苗接種進一步動搖民眾對疫苗的信心。據報有地方官員為提升注射率，會推出措施針對少數族裔及經常被醫療系統忽視的人口，並考慮針對大學運動賽事、遊行或慶祝活動成立臨時接種中心。

美國有線新聞網絡

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