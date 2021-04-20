歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一指，俄羅斯已在烏克蘭邊境及克里米亞部署逾10萬士兵，烏克蘭外長指，俄羅斯不斷往邊境派兵，料一周來兵力增至12萬。烏克蘭軍方高層人士指，俄軍的部署可能想「從克里米亞發動水陸兩棲攻擊，奪取烏克蘭南部的供水設施」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周二說：「俄軍持續抵達接近我們在東北、東部及南部的邊境。在大約一周內，集結的兵力估計超過12萬。」他認為目前不可以排除任何可能性，包括俄羅斯侵略烏克蘭烏克蘭達到一個新階段，同時說只有痛苦的經濟制裁，才可帶來改變阻止俄羅斯。

博雷利（Josep Borrell）本來在周一的記者會上指，俄羅斯在烏克蘭邊境及克里米亞集結了逾15萬兵力，但其後他的辦公室發聲明修改為10萬人，未有解釋原因。而博雷利表示，儘管俄軍今次在烏克蘭邊界上的軍事規模是有史以來最大，但歐盟暫時未有計劃向俄國再實施經濟制裁或驅逐俄國外交人員。美國國防部指出，俄羅斯在烏克蘭的集結兵力較2014年吞併克里米亞時更大，但目前尚不清楚是否進行演習。

分析指俄羅斯擬水陸進軍 兵力超過演習規模

消息人士指，俄羅斯已派遣狙擊手、砲兵和迫擊砲小隊集結在烏克蘭東部邊界，但由於天氣惡劣，可能會令陸地攻擊推遲到下月中旬，待天氣變得較為暖和及乾燥，以便大型裝甲部隊更容易進軍烏克蘭東部。

另外俄羅斯4艘能夠卸載坦克及數千名士兵的蟾蜍級大型登陸艦（Ropucha-class landing ship）在土耳其黑海海域出現，連同已在當地的逾15艘軍艦，早已超出演習的規模。

烏克蘭軍方高層人士表示，如果俄羅斯真的發動攻擊，「最有可能」是從克里米亞向烏克蘭南部發動海上和陸地攻擊，「烏克蘭軍方非常重視這些船隻，我們估計俄羅斯的其中一個計劃，可能是從克里米亞發動水陸兩棲攻擊，奪取烏克蘭南部的供水設施，向克里米亞供水」。自俄羅斯吞併克里米亞後，烏克蘭便截斷對克里米亞的大部份供水。

俄羅斯軍事專家瓊斯（Bruce Jones）亦指出，兩棲攻擊艦（amphibious assault ship）聯合其他軍艦「極為罕見」，「來自不同俄羅斯艦隊的如此眾多登陸艦聚集一起是史無前例」，他更指上一次出現類似情況，就是2008年俄軍入侵格魯吉亞。

路透社/英國《每日鏡報》

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