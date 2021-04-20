語音社交應用程式在疫情期間大行其道，其中「Clubhouse」便是當中表表者。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）周一宣佈在未來數月將推出一系列聲音功能，其中一項就是「Live Audio Rooms」，可謂自家版「Clubhouse」，允許用戶收聽和展開即時對話。

Facebook計劃在夏季前推出這個語音新功能，除了「Live Audio Rooms」外，Facebook還將推出一項新功能「Soundbites」，用戶可以自己創作和分享簡短的聲音檔案。用戶更可利用「Live Audio Rooms」或「Soundbites」賺錢，但目前仍未確定是否適用於任何用戶，還是只讓擁有大量追隨者的用戶透過程式有這個權限。Facebook還允許用戶直接從fb app收聽podcasts。

Facebook應用程式主管西莫（Fidji Simo）在聲明中說︰「聲音流暢融入我們忙碌的生活中，使我們可以從新想法中獲得啟發，並與其他意見相同的人毫無壓力下交談。」

「Clubhouse」去年在全球深受歡迎，它是一款提供語言聊天室服務的應用程式，用戶註冊後可以進入不同主題的房間，透過語音圍繞各種話題作即時討論。眼見「Clubhouse」大熱，早有傳聞Twitter與facebook擬建立自己版本的「Clubhouse」，Twitter版本的「Clubhouse」名為「Spaces」，早前已供用戶試用，Telegram也推出了自己版本的Clubhouse，叫Voice Chat 2.0，而Reddit亦宣佈推出自家版本的「Reddit Talk」。

英國廣播公司／印度《快訊》／《蘋果》資料室

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