美國佛羅里達州一架產自二戰時期的戰機，上周六（17日）在可可灘 （Cocoa Beach）進行飛行表演，途中因為引擎故障，緊急降落在海灘。當時沙灘上和海上都有不少民眾，場面險象環生，所幸無人受傷，機師亦安全逃出。

從民眾在沙灘上拍攝的片段所見，飛機在岸邊低飛，一路滑向水面，直至墜入海中濺起水花，才完全停定、浮在水面。當時有不少民眾正在海中暢泳，均親身目睹飛機降落海上的場面。

可可灘的飛行表演團隊事後發聲明稱，涉事飛機在表演時出現引擎故障，機師原本打算將飛機降落到表演場地派屈克太空軍基地（Patrick Space Force Base）的附近，但為免飛越建築物和主要道路，終決定緊急降落海上。救援人員到場後確認，飛行員狀況正常。意外發生後，表演團隊翌日如常演出。

涉事飛機為美國的單引擎TBF復仇者式轟炸機，在二戰時期的1942年開始服役，曾參與中途島戰役。美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）正在調查事故。

英國《每日郵報》

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