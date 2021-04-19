火星無人直升機「機智號」（Ingenuity）在本港時間昨日下午3時半，實現人造飛行器首次在另一個星球飛行的壯舉，美國太空總署（NASA）形容今次試飛，堪比117年前萊特兄弟在北卡羅來納州創下人類第一次駕駛飛機翱翔天際，具有劃時代意義。

「我們現在正式宣佈，人類已經可以讓旋翼機在另一個星球飛行！」「機智號」項目經理翁米米（Mimi Aung）宣告無人機在火星試飛成功。當NASA在數小時後陸續收到火星傳來的相片和短片，地面控制中心的工作人員都鼓掌歡呼。

空氣稀薄如地球海拔3萬米

預設自主飛行「機智號」升至大約三米高半空後，盤旋了一會便重返地面。區區幾十秒的飛行，看似微不足道，卻是人類科學史上重要里程碑，翁米米說：「每個星球都只得一次首飛。」1903年，萊特兄弟實現人類首次飛行也不過得12秒。「機智號」更特意攜帶了當年萊特兄弟的螺旋槳機機翼布碎到火星，向兩位飛行先驅致敬。

原定4月11日升空的「機智號」，因為軟件問題，推遲了八天才起飛，NASA選擇了火星風勢最溫和的中午時分試飛。火星表面大氣密度僅是地球百分之一，相當於地球海拔3萬米高空，空氣越稀薄，螺旋槳飛行器便越難操控，地球上的直升機也從未挑戰過這個紀錄。

NASA的火星探測車「毅力號」全程在65米外進行監控和拍攝，當「機智號」返回地面，便向「毅力號」傳輸試飛時收集的數據，再由「毅力號」發送回地球。重1.8公斤、價值8,500萬美元（6.63億港元）的「機智號」着陸後隨即進行太陽能充電，確保保溫系統能持續運作，對抗晚上隨時跌至-90℃的火星酷寒環境。

今次試飛成功後，NASA計劃未來一個月內，安排「機智號」進行最多五次的飛行任務，難度、高度、航程會逐次遞增。目前，人類探索其他星體的表面，主要依靠無人四驅車，但「機智號」將會帶來革命性的變化，讓NASA可以用航拍方式，接近過去四驅車難以到達的地形進行勘察。

路透社/ 法新社