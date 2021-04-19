近日有人在全球拍賣網站eBay放售由美國疾病控制及預防中心（CDC）發出、空白的疫苗接種紀錄卡（圖），售價介乎8.99美元（70.1港元）至10.99美元（85.7港元），有賣家更在過去兩周售出逾100張。

eBay用戶「asianjackson」，登記的資料顯示他是一名在芝加哥藥劑師。他在eBay出售三款CDC疫苗接種紀錄卡，其中一款被指為「真正的CDC疫苗紀錄卡」，售價為10.99美元；另一款相同的紀錄卡，售價則僅9.49美元；第三款產品的描述比較隱晦，僅稱是用於裝着疫苗紀錄卡的透明袋，但買家亦會收到一張空白的紀錄卡，售價8.99美元。這名賣家已售出110張紀錄卡。

現時全美有至少1.295億人已接種一劑或兩劑疫苗，並收到一張免費、印有CDC標誌的疫苗接種紀錄卡。隨着越來越多公司及大學要求美國人在進入商店或大學等公眾場所時展示已接種疫苗的認證，部份對疫苗有疑慮的人尋求以假紀錄卡過關。

紙製易偽造 分析倡數碼化

北卡羅來納州檢察長斯坦要求eBay及其他電子商務平台打擊這些騙案，稱這些行徑會削弱民眾的安全及美國政府為民眾接種的努力，最終令疫情更嚴重。他引述聯邦調查局（FBI）警告，任何人製作或購買假疫苗接種紀錄卡，均屬違法。

有分析認為，以紙製作的疫苗接種紀錄卡容易偽造，建議美國疾病控制及預防中心改用數碼「疫苗護照」。

美國《華盛頓郵報》