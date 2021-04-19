英國牛津大學科學家找來一群曾經染疫的年輕人，參與一項最新「人體挑戰」試驗，刻意要他們再次接觸病毒，藉此檢視他們的免疫反應，他們事後會獲發5,000鎊（約5萬港元）。

英國2月成為全球首個批准「人體挑戰」試驗的國家，刻意讓志願者接觸病毒，而今次這項研究不是讓沒感染過的志願者染疫，而是讓染疫者再次感染，研究會導致感染的病毒劑量，以對免疫力有更多了解。

這班接受牛津大學「人體挑戰」的人士年齡介乎18至30歲，過去曾經自然地受感染，試驗期間將在安全、可控的環境再次接觸病毒。試驗有兩個階段，首階段試驗涉及64人，科學家在此階段主要是想確定令人感染病毒的最低劑量；而在第二階段中，就會將有關的病毒劑量用於感染參加者，這個試驗料會在夏季展開。

研究人員讓受試者再次感染原始病毒株之後，會將他們隔離至少17天觀察，若有出現症狀，就會採用再生元（Regeneron）抗體藥物治療。參加者要在醫院接受觀察，直至他們沒有傳染病毒風險為止，事後會獲發5,000鎊。

領導研究的麥克沙恩（Helen McShane）說：「我們可以藉此項研究得到的資訊，設計更好的疫苗和療法，並了解人們染疫後是否受到保護、保護有多久。」她又指這將有助了解什麼免疫反應能預防再次感染。

科學家幾十年來也有進行人體「挑戰試驗」，以便對麻疹、流感、傷寒、霍亂等疾病有更多了解，進而研發相關療法和疫苗。

英國天空新聞／中央社

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