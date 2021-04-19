（北美通訊）美國政府周一宣佈，全國所有18歲以上成年人，皆可以正式申請接種疫苗。美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，截至周日，全美已有近1.3億、即近半數成年人接種了至少一劑疫苗，近8,430萬成年人已完成兩劑接種。

美國總統拜登兩周前表示，4月19日前美國所有成年人將符接種疫苗合資格。夏威夷、麻省、新澤西州、俄勒岡州等州分趕及在「死線」前，周一宣佈向所有成年人開放接種疫苗。目前，美國每天平均注射320萬劑疫苗，較上月高出70萬劑，疫苗接種速度大幅提高。專家預期，至6月中旬，即可為全美7成人口接種。

然而，美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）擔心，因血栓事故暫停使用的強生疫苗，或會減低民眾對接種疫苗的信心，影響接種速度，「希望聯邦衞生部門在周五前，決定是否恢復接種強生疫苗。」

福西又說，當局正評估疫苗對兒童的影響，期望所有年齡層的兒童，在2022年第一季符合接種資格。輝瑞在本月宣佈，已就12歲至15歲青少年的疫苗，申請緊急使用授權。另一美國藥廠Moderna則表示，短期內有望發表為青少年接種疫苗的實驗報告，目標是該年齡層能夠在秋季開學前開始接種。

哈佛大學公共衞生學院前院長布魯（Barry Bloom）認為，縱使接種疫苗的速度理想，但疫情仍未受控。據《紐約時報》指，美國於過去7天，每天平均錄得超過6.7萬宗新病例，遠高於上月的5.4萬宗，疫情出現反彈趨勢。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !