中國在南海動作頻頻，與中國在南海主權有爭議的菲律賓，其總統杜特爾特周一晚發表電視演說時便擺低姿態，表明無意在海洋事務上挑戰中國，認為只會引致暴力，除非中國在有爭議水域鑽探石油才會出面挑戰。

中國漁船問題一直都是南海問題其中一個重點，早前菲律賓政府發聲明直斥，約220艘漁船近日出現在菲律賓以東的牛軛礁（Whitsun Reef），指漁船實際由中國民兵駕駛，但當時未有捕魚。杜特爾特周一就事件首次親自表態，稱：「如果我們去那裡主張我們的管轄權，將會有血腥場面。」

不過，杜特爾特表明，倘若中國開始在南海鑽探石油，就會派出海軍艦隻，「如果他們取得石油，那將會是我們應該行動的時機」。

杜特爾特指，現在不是與中國衝突的時機，而他對爭議海域的海洋資源「不是太有興趣」，「我會給予他們5艘海洋警衞隊艦隻，讓他們可以追蹤。他們可以互相玩，看看誰人較快」。

彭博社

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