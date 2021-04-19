明尼蘇達州明尼阿波利斯市46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd）去年被白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸後死亡案，經過三周審訊後進入關鍵時刻。控辯雙方結案陳詞後，陪審團在法官指引下開始退庭商議。

涉嫌跪殺弗洛伊德上的白人警員喬文（Derek Chauvin）被控二級謀殺罪、三級謀殺罪和二級過失殺人，他上周拒絕作證，根據報道，一旦二級謀殺這項最嚴重指控遭定罪，在警界服務長達19年的最重可被判40年徒刑。

控方結案陳詞一開始就以嚴肅的口吻說：「陪審員：他的名字是弗洛伊德，1973年10月14日出生於北卡羅來納州的費耶特維爾（Fayetteville）。」他稱弗洛伊德「用他最後一口氣求救」，他「只是一名男人，在行人道上被壓着，絕望地喊叫，一名成年男人在喊叫他的母親，一個人」。他指喬文的跪頸行動魯莽、不合理，不僅是犯下過失殺人罪，還有兩項謀殺罪，反問陪審員，如果喬文沒有壓住他9分半鐘，「弗洛伊德那天會不會過身？」

辯方律師團在結案陳詞中指出，喬文必須在證據毋庸置疑情況下方能被判罪成，而案發時喬文面對瞬息萬變的情況，必須隨機應變，他當時因應所見所聞，判斷新丁同袍無力制服弗洛伊德。辯方律師呼籲陪審團不要只着眼於跪頸的9分29秒，也不能忽略之前弗洛伊德與警員糾纏兼極力反抗的16分鐘。律師又指，弗洛伊德之使用鴉片類藥物「值得關注」，指出其身體會對鴉片類藥物產生反應，尤其是他有血壓高等健康問題。

弗洛伊德去年5月25日因懷疑在便利店行使一張20美元假鈔被捕，在明尼阿波利斯被四名警員鎖上手銬，因拒上警車而遭喬文雙膝壓住後頸制服在地9分29秒，弗洛依德曾多次投訴呼吸困難未被理會，最終失去知覺死亡。案件審判期間警方多名證人出庭提供的證詞意見陳述有異，有證人指喬文沒有必要動武，也有證人指喬文只是盡職而已。此案判決前當地再次發生警員槍擊造成死亡，並引發抗議示威。

辯方專家證人舊居被淋血

案件進入最後階段前，一名曾出庭作證的辯方證人舊居周六被人惡意破壞。事件發生在周六凌晨3時，專家證人布羅德（Barry Brodd）的加州舊居被人破壞，警方說指有身穿黑色衣服的人士向大門及車庫淋上動物血液，又將豬頭扔到門廊上，居民報案時他們就徒步逃離。警方指布羅德已有好幾年不住在上址，也不再是加州居民，指受害人是被錯誤針對，由於惡意破壞造成的財物損失超過400美元（3120港元），犯案人士是犯下重罪。

布羅德上周為辯方作證時，指警員要一直壓着弗洛伊德，是因為對方一直在掙扎，而不是「舒適地靜止不動」。這番證言一出，聖羅莎市（Santa Rosa）警務署長納瓦羅（Rainer Navarro）發表聲明，否認布羅德對此案的看法，稱對方自2004年已不再警署工作，其言論不反映聖羅莎市警方的價值。

跪頸案即將有裁決，明尼阿波利斯當局在這「異常困難時刻」宣佈，市內公立學校周三至周五改為遙距授課。

英國《每日郵報》／路透社／法新社／美聯社／美國《紐約時報》／法國國際廣播電台

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