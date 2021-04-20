美國德州一輛Tesla Model S電動車上周六深夜疑在「無人駕駛」狀態下撞樹着火，導致兩人死亡，事件惹來外界再次質疑Tesla「無人駕駛」系統的安全性，警方已出搜查令，要求Tesla公司交出車禍數據紀錄調查，Tesla強調，「無人駕駛」不等同「完全自動駕駛」（full self-driving），亦會偵測駕駛者雙手有否握住軚盤，但有不少駕駛者「貪方便」，以各種方式去欺騙系統。

在上周六的車禍中，肇事汽車被燒至只剩車架，據當地警方調查，99.9%肯定事發時無人控制汽車軚盤。當地傳媒引述車主匿名親屬指，車主在行車時離開了司機位，走到後座，亦即是其屍體其後被發現的位置。

Tesla行政總裁馬斯克宣稱，根據數據紀錄，肇事汽車當時並沒有啟用「無人駕駛」，而該名車主也沒有購入「完全自動駕駛」。但馬斯克針對肇事汽車的說法與警方調查存在若干矛盾，暫未能確認他的說法是否屬實。

「無人駕駛」須司機手握軚盤 但系統會受騙

不過，根據Tesla介紹，司機要啟動作為輔助功能的「無人駕駛」，需要一直以雙手握住軚盤，以便在「無人駕駛」無法發揮作用時，即時接手駕駛汽車。假若系統偵測到沒有重量靠在軚盤上，便會先發出警告信息，繼而是停車。

可是，網上不少短片顯示，不少Tesla車主都無視「無人駕駛」的使用指引，甚至想方設法避開系統偵測，例如把橙子或水樽塞進軚盤的空罅，藉以模仿人手放在軚盤上的重量。另有前年的短片顯示，系統需要長達2分鐘的時間，才偵測到軚盤沒有被握住，並要再多40秒才完全停下汽車。

英國《每日郵報》

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