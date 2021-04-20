美國前總統特朗普接受霍士新聞專訪，是他卸任後首次現身鏡頭前受訪。特朗普認為他高舉的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）主張，在2016年和2020年大選成功吸納了大量新選民，認為共和黨日後想要贏出2022年的中期選舉，便要延續這個策略，又提到自己有可能在2024年競選總統。特朗普又批評總統拜登的邊境政策，形容目前南部邊境危機已經陷入「可怕狀態」，可能會摧毀美國。

特朗普表示，2020年大選結果反映共和黨在傳統共和黨選區以外取得相當進步。正當共和黨進一步演變成為藍領政黨，特朗普認為共和黨未來發展，將視乎黨友是否跟從「讓美國再次偉大」主張，指他的主張在最近兩次大選均成功吸納新選民。

主持人問到共和黨未來競選方向，「他們是否應該採取『讓美國再次偉大』主張，跟隨你在任總統4年時所爭取的東西？」特朗普簡單回答：「沒錯，假如他們想贏出的話。」

認真考慮2024年選總統 現聚焦明年中選

對於2024年總統大選，特朗普又指倘若共和黨能夠「將正確的人」送入國會，他將會考慮出戰2024年大選，並稱：「共和黨有正確人選，這是非常重要。這包括參議院和眾議院。」他將會「非常認真」地思考參選的問題，但目前不想多說，因為仍然為時尚早。

他續指，2022年中期選舉會是一場硬仗，他會「全力以赴」協助黨內眾議員候選人競選。他強調自己在2020年參議院選舉中應記一功，倘若沒有他幫手拉票，會有再多8名共和黨人落選，但他稱不會具體點名，免得相關議員尷尬，但就指這8人之中，包括參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。

承認共和黨不團結 矛頭直指黨內死敵

特朗普也承認共和黨有比不上民主黨的地方，就是共和黨從不團結，不似民主黨會在重要議案表決時歸隊。他點名批評黨內死敵、猶他州聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney），指民主黨沒有人像羅姆尼般拖累自己人；又指摘阿拉斯加州聯邦參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）是災難，後者曾經表態支持彈劾特朗普。

另外，訪問亦花不少時間討論邊境危機，主持人指出收容設施居住條件惡劣，是把蜂擁而至的兒童關在籠內，並發生過涉及兒童的性侵問題。特朗普形容這是可怕的狀況，可能摧毀美國，偷渡客如今是數以萬計徒步而至，這是前所未見的情況。但他批評拜登政府只是竭盡所能去淡化事件，強調「任由事情發展」（leave it alone）無法阻止邊境危機。

美國霍士新聞

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