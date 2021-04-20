蘋果公司與右翼社群愛用的社交媒體Parler達成協議，程式有望重新上架，但未有公佈確實時間。蘋果指Parler提議作出改變和審查內容，只要更新版的程式包含有關改變，就可上架。

蘋果去信兩名共和黨國會議員，指與Parler就該公司計劃如何審查其網絡上的言論有「重要對話」。蘋果未有詳述有關計劃，僅指有關改變可使該程式獲批准重新上架。Parler就指已推行「數項新的保護功能」，用作偵測「不受第一修正案所保護」的帖文，但不會作出廣泛的政策改革，「蘋果版本將會禁止部份本來獲Parler准許刊登的內容，但用戶仍可透過網絡版或Android版瀏覽有關內容。」

Parler過去是仇恨言論、納粹影像、煽動暴力和陰謀論的溫床，因與今年1月6月的國會衝突有關而被蘋果下架。Google亦在1月下架該程式，Android用戶只可透過第三方平台下載該程式。Google前日重申只要程式遵守其政策就可重新上架。亞馬遜至今仍禁止該程式，1月時曾指Parler在暴動前後或期間也沒有審查暴力內容。

美聯社

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