英國外交、聯邦及發展事務國務大臣艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad of Wimbledon）周一在上議院接受有關香港問題的質詢，議員關注8.18集結案中多位泛民人士被判刑。

艾哈邁德勳爵表示，香港當局決定針對著名泛民人士進行起訴，是不能接受而且必須停止。他說，和平示威是香港生活方式的重要基石，受《中英聯合聲明》和《基本法》保障，必須維持。英國會繼續向中國和香港政府表達關注，並聯同國際夥伴支持港人。

奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）指，「我認識的香港民主之父李柱銘、令人欽佩的大律師吳靄儀、言論自由捍衞者黎智英等人，所受審訊如中世紀星室法庭（star chamber）和斯太林時代「審訊騷」（show trials）一樣」。他認為，當法律被傀儡敗壞時，應在下次聯合國人權理事會會議，對中共的違法違約，以及將那些與英國價值觀相同的男女判刑、監禁、拘留在精神病院等做法予以譴責。

艾哈邁德勳爵表示，英國已帶頭在人權理事會發聲明，並取得越來越多支持。他說在8.18集結案宣判前，看到黎智英被捕前的最後專訪，對那位傳媒自由捍衞者其後的遭遇感到不寒而慄。

有議員提到，前港督彭定康上周率領英國103位跨黨派議員去信英國首相約翰遜，聯署要求英國政府制裁持續嚴重侵犯維吾爾人人權，以及打壓香港民主運動的官員，艾哈邁德勳爵表示，如有任何制裁措施，必會與夥伴聯合進行，就像早前美加英歐就新疆問題聯合制裁中國一樣。他說會與歐盟、澳洲、美國等緊密合作。

港人權利受打壓，有議員問到，英國政府除了給予香港BNO持有人居英權外，還有甚麼改善港人自由的政策時，艾哈邁德勳爵說BNO簽證計劃運作量好，而英國向來會按個別情況考慮被迫害人士的庇護申請。

英國國會網站

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