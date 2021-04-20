澳洲和新西蘭的「旅遊氣泡」周一全面開通，新西蘭在短短一天後即告失守，奧克蘭機場一名已完整接種疫苗員工周二確診。但新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，暫時無意中止「旅遊氣泡」。

兩國自去年3月以來關閉邊境，直至周一旅遊氣泡計劃正式啟動，因疫情被迫與親友分隔兩地的家庭終於得以團聚。阿德恩指：「當我們雙方都重開邊境，當然知道會繼續有病例是與邊境有關。我們接受這是旅程的一部份，我認為澳洲也接受的。」她指新西蘭衞生部正與澳洲當局協調，暫時無意暫停「旅遊氣泡」。

確診者曾清潔來自「高風險」地區客機

阿德恩稱，該名確診感染的奧克蘭機場員工已經完成了兩劑疫苗接種，之前有份清潔來自疫情「高風險」地區的客機，這名員工4月12日檢測呈陰性，但周一在例行檢測中確診，當局正追蹤這人的密切接觸者。

澳洲對新西蘭控制新病例的處理手法有「全面信心」，衞生部長亨特（Greg Hunt）說：「我們見識過他們處理疫情無可避免爆發時（的情況），而澳洲也有會有出現個案的日子。」他指封關、封城及迅速追蹤患者及接觸者等系統，有助兩國控制感染。

澳洲自疫情爆發以來累計錄得逾2.95萬宗確診及910宗死亡病例，而新西蘭感染數字極低，僅2200多宗確診及26宗死亡病例。

路透社

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