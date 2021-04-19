（北美通訊）在華人社會中，農夫通常予人未受過教育和貧窮的刻板印象，但一對來自中國、擁有研究生學位的夫婦為了兒子健康，毅然放棄白領工作，移民加拿大「耕田」，展開一段截然不同的務農生活。

孫姍和李波移民加拿大前，在中國一個非牟利環保組織工作，適逢中國環保行業剛起步，苦無前人經驗參考，加上兒子Jerry飽受北京霧霾影響，每晚咳嗽得像肺癌患者一樣。因為對中國的環境和空氣污染問題感到無力，夫婦二人萌生移民念頭，遂決定以技術工人身份，申請移民加拿大，2014年3月飛抵多倫多展開新生活。

移民後，孫姍及李波一家居於加拿大安大略省的米爾德邁（Mildmay）農村，被當地田野風光吸引，他們到處參觀有機農場，開始有了經營農場的想法。二人從當地農民取得蒂弗頓（Tiverton）一塊佔地一英畝、雜草叢生的農地，作為植物學家的孫姍觀察到，這些所謂雜草，其實是她從小用來包餃子的植物，又發現這裡滿佈可用作沙律的蒲公英，開始着手研究這些植物多產的原因及藥用價值。

其後，二人創立蕺菜園（Chi Garden），主要種植東西方傳統農作物，如在加拿大不常食用的酸菜、韭菜，和北美地區常見的菊芋等，並製作出多元化沙律（Diversity Salad）。李波更利用家鄉雲南的發酵技術，推出不同種類的醃製蔬菜，大受市場歡迎。

作為當地少數族裔的農戶，二人積極參與農業會議，分享有關可持續糧食的知識，希望為該地農業作出貢獻。他們加入當地一個公平食品社區農場（Just Food Community Farm）的非牟利組織，以不同形式推動生態農業，令小型農戶能以較低成本租用土地。孫姍表示，對在加拿大的新生活感到非常滿意，「這種新生活給予我一個能將自己對環境的信念和耕作一起聯繫的機會」。

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