日本放送協會（NHK）周二引述消息指，懷疑中國解放軍指使黨員和黑客向日本約200個涉及國防的日本企業或研究機構發動網絡攻擊，受影響的包括日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）。

調查人員指，JAXA在2016年曾受網絡攻擊，警視廳事後展開調查，懷疑攻擊涉及一個日本伺服器。該伺服器由當地一名年約30多歲的中國籍男子租用。涉案男子有中共黨員身份，他被指以假名5度租用伺服器，並把伺服器資料交予中國黑客集團「Tick」使用。東京警視廳懷疑，解放軍指揮「Tick」攻擊JAXA等約200個日本機構。

調查亦發現，另一名中國人懷疑在解放軍專門從事網絡攻擊的「61419部隊」指示下，以假名租用伺服器。消息人士指，兩名租用日本伺服器的人士均已離開日本，當局正追緝一名30多歲男子，他涉嫌偽造個人電子系統記錄。

JAXA回應承認曾遭網絡攻擊，指有人未經許可便進入網站，但強調未有國家情報外洩。

專家：中國針對航空太空科技攻擊

今次調查是由警視廳4年前設立的「網絡攻擊對策中心」領導，估計中心約有100名探員，集中處理海外對政府機關和企業的網絡攻擊。當局表示，過去一年日本的網絡攻擊事件達破紀錄的6,506宗，較2016年時的1,692宗增長近3倍，包括三菱電機去年8,000名員工個人資料流出，亦有研發中的軍備資訊被竊取。

日本互聯網專家岩井博樹指出，自2000年代初期「Tick」等黑客集團開始活躍，相信是在解放軍麾下進行網絡攻擊，主要目標為航空及太空相關的研究機構。岩井博樹指，現時各國在太空科技競爭激烈，特別是人造衞星等可作軍用的技術，預計中國會繼續發動網絡攻擊，促請當局加強認知情報被盜取的風險，把受影響程度減至最低。

日本放送協會/中央社

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