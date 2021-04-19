美國已有逾一半成年人接種至少一劑疫苗，超過30%的成年人完成兩劑接種。政治取向或與決定是否接種疫苗有關，去年大選支持總統拜登的州分，接種比例明顯較高。

美逾半成年人打一劑

美國疾病控制及預防中心（CDC）前日指，有近1.3億的18歲或以上人士接種了至少一劑疫苗，近840萬成年人完成兩劑接種。接種比率為平均每100人施打61.6劑，進度落後於以色列、阿聯酋、智利及英國。

CDC數據顯示，全國接種比例最高的為新罕布什爾州，71.1%人已接種，緊隨其後的分別為新墨西哥州、康湼狄格州、麻省及緬因州，以上五州均在去年大選支持民主黨及拜登；而支持共和黨及特朗普的田納西州、路易斯安那州、阿拉巴馬州及密西西比州，則是接種比例排最後的四州。

美聯社公共事務研究中心在3月進行的民調顯示，36%共和黨支持者表示可能或絕對不會打疫苗；對比持有相同看法的民主黨支持者僅得12%。不過，整體願意打疫苗的受訪者比例上升，由1月的67%，增至3月的75%；不願接種疫苗的受訪者比例，則由31%下降至26%。

華府首席傳染病專家福西前日受訪時，打算邀請社區名人催谷接種疫苗。他指：「我們正在做的是，希望能找到一些社區名人，發表一些具公信力、而且不論你是共和黨支持者、民主黨支持者、獨立人士抑或是誰人，都會願意聆聽的言論。」

美聯社/路透社