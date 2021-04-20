（北美通訊）美國政府在拜登上任總統後，氣候問題再次成為施政焦點，除了太陽能電池板﹑風力發電機﹑電動車等，美國政府及科學家正着手研發「巨型真空吸碳技術」，把廢氣吸入及儲存在地下，加州有望成為這個大型減碳工程的先鋒州分之一。

這項人類史上最大型的吸碳技術，將使用大型機器，直接從發電廠、工廠等吸走廢氣，並把這些二氧化碳儲存於地下。由於成本太高，而且未能證實成效，過去這項技術只是紙上談兵，但隨着全球暖化問題越來越嚴重，各國政府極力希望達成在《巴黎協定》中，全球平均氣溫上升幅度不高於攝氏1.5度的目標，加上成本下降，這項技術亦再次被提出，甚至在部份地方試行。

過去，利用巨型風扇從大氣中吸收廢氣的技術，曾經應用在加州門洛帕克（Menlo Park）一個示範項目內，但由於規模太小，無法達成減少碳排放量的作用。加州監管機構正草擬吸碳計劃藍本，計劃收集數百萬噸二氧化碳並壓縮為液體後，埋入地底內，當中涉及修建管道﹑把地下深處的巨大地質儲層改造成二氧化碳儲存設施﹑生產能夠在空氣中真空提取二氧化碳的大型機器等。一旦落實，這項史無前例的工程，將成為加州歷史上最大規模的基建之一。

加州空氣資源委員會氣候變化與研究部副主管薩霍塔（Rajinder Sahota）表示，如果在未來10年內仍然不開始投資建設，加州將無法於2050年實現碳中和目標，因此需要先頭部隊來開展試點項目。隨著技術成本下降，加上政府承諾提供補貼，技術吸引了不少投資者和能源初創公司的關注和興趣。華盛頓美國大學減碳法例政策研究所主任尼科爾森（Simon Nicholson）表示，「雖然現階段仍然未知這個方法是否成功，但是理論上我們應該去做。」

加州官員表示，不少環保公司正研究利用北加州偏遠地區的地熱能營運，或以加州中谷盤地（Central Valley）成為據點，發展吸碳技術，因為這些盆地適合儲存數十億噸的二氧化碳。除了真空吸碳技術外，美國國會正推動法案，將撥款數十億元（美元、下同）建設管道和存儲設施，把二氧化碳轉移到地下。科技狂人馬斯克（Elon Musk）於地球日亦提出一億元的競賽，激發及鼓勵初創公司，提出對環境無害的大規模減碳技術。

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