美國黑人弗洛伊德被殺案發生至今接近11個月，觸發震動全美國的「黑人命貴」（Black Lives Matter，BLM）示威浪潮，法院終裁定當日跪頸致弗洛伊德死亡的警員喬文（Derek Chauvin）罪成。在案發城市明尼阿波利斯，不少人在弗洛伊德喪命現場集會，周二聞判後都鬆一口氣，部分人更激動落淚，稱公義獲得彰顯，期望成為社會修補傷痕的第一步。

官每宣判罪成 群眾也歡呼

弗洛伊德當天被殺地點、明尼阿波利斯的「Cup Foods」便利店外路口在周二約有300人集會，一同關注弗洛伊德案的最新消息。法院準備頒佈裁決一刻，現場隨即有人高叫「他們宣判了！」眾人屏息靜氣等待結果，法官每宣佈喬文一項控罪成立，現場都傳出歡呼聲，不少人情緒激動。

集會人士約翰遜（Venisha Johnson）聞判一刻高興得跳起，其後眼淚奪眶而出，久久不能說話。約翰遜表示，過去大半年持續關注案件，裁決對她意義重大。她說：「我每天早上也為弗洛伊德祈禱，他被殺的過程實在太糟糕。但感謝耶穌。」另一名市民多德（Jennifer Starr Dodd）聞判後亦不禁流下淚來，她表示社會如今需要療傷，形容悔過、承擔責任和尊重是修補傷痕的基礎。

奏樂叫口號 向天拋鈔票悼念

其後陸續有人湧到「Cup Foods」門外慶祝裁決，有人到現場奏樂，群眾高呼弗洛伊德的名字，也有家長帶同小孩到場，見證歷史時刻，部分人向天拋起1美元鈔票，象徵弗洛伊德當初被指行使偽鈔。市民漢米爾頓（Toni Hamilton）與女兒周二上街聽取判決，她坦言獲悉喬文罪成後鬆一口氣：「這段時間我們都『不敢抖大氣』，如今終於有機會了，團結就是力量。」

不過，當地局勢至今仍存在暗湧，部分社運人士要求明尼蘇達州政府解僱刑事調查主任，並促縣政府檢控官下台，但這兩項要求實現的機會估計相當低，未來恐引發衝突。

美聯社

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