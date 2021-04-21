澳洲外長佩恩（Marise Payne）周三表示，澳洲政府已取消維多利亞省與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議。

佩恩稱她已決定取消4項協議，包括維多利亞省與中國於2018年及2019年簽署的兩項「一帶一路」合作協議，「我基於2020澳洲《外交關係法》，視這4項協議不符合澳洲的外交政策，或對我們的外交關係不利」，另外兩項則為維多利亞省與伊朗及敘利亞簽訂的協議。

澳洲國會去年12月通過法案，賦予聯邦政府權力否決任何地方省份、市議會或機構與外國政府達成的協議。新法律列明，如果外長認為任何與外國政府簽署的協議「對澳洲的外交關係有不良影響」或「不符合澳洲外交政策」，便有權否決。總理莫理森（Scott Morrison）當時強調，法例並不針對任何國家。

中國一直是澳洲最大出口對象，但自莫里森去年呼籲對全球肺炎疫情的源頭進行獨立國際調查，又先後禁止中國電訊巨擘華為參與國內5G網絡工程及外國干涉澳洲國內政策後，兩國關係急劇惡化。中國近期對澳洲葡萄酒、大麥及牛肉實施貿易限制，亦改變煤及棉花出口條件。

中國去年起持續在貿易範疇向澳洲施壓，對進口的澳洲大麥徵收反傾銷稅和補貼稅，之後又以違反檢疫要求為由，暫停向4間澳洲屠宰場進口牛肉。中國商務部去年9月又開始對澳洲進口葡萄酒進行反補貼立案調查，又指在澳洲進口中國的大麥中，發現硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等有害生物，取消有關公司的大麥進口資格。

路透社／英國《衞報》/《蘋果》資料室

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