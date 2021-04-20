在美國前總統卡特政府出任副總統的蒙代爾（Walter Mondale），前日在明尼阿波利斯市逝世，終年93歲。

臨終前發電郵道別下屬

這位自由派標誌人物臨終前向老下屬發道別電郵，坦承「大限已到！」「但我走之前，我想告訴大家，你們對我是非常重要，從沒有公僕可以有這麼出色的班底，我們一起取得了許多成就，我知你們會奮鬥下去。」

蒙代爾在1977年至1981年間，擔任卡特副手。97歲的卡特發聲明悼念這位「親愛的老友」，又形容老拍檔是「美國史上最出色的副總統」，「蒙代爾在公在私都是我們的典範，我與太太羅莎琳跟所有美國人一樣，感謝他一生的貢獻，並向他的家人致以最深切慰問。」

家屬在訃文中表示：「我們和父親一直都以他在1984年代表民主黨角逐總統選舉為榮，但我們相信他的公共政策遺產要比大選入場券來得更有意義。」蒙代爾一生最引以為傲的政績，是他擔任聯邦參議員時推動通過《公平住屋法案》，禁止在樓宇買賣、租賃和按揭有任何形式的歧視行為。

蒙代爾的家屬特別指出：「我們很高興他在人生最後幾個月，能看到新一代民權鬥士崛起。」同屬民主黨的總統拜登發聲明悼念這位黨友，形容對方是他「敬重的朋友及導師」。拜登透露，2008年獲民主黨總統提名人奧巴馬邀請任副手後，他第一時間向蒙代爾請教。

前總統奧巴馬讚揚蒙代爾「發揚進步派的主張，改變副總統的角色，讓後來的領袖如拜登等可成為最終決策者之一，當年他選擇費拉羅（美國首位女副總統候選人），也為（現任副總統賀錦麗）創造歷史鋪路。」

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