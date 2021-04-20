美國紐約州長島一間超市周二近中午發生槍擊事件，造成1死2傷，槍手在逃。當地學校已採取封閉措施。

事發於拿騷縣（Nassau County）西亨普斯特德（West Hempstead）Stop & Shop超市。《紐約每日新聞》報道，超市31員工威爾遜（Gabriel DeWitt Wilson）穿一身黑衣攜手槍進入超市，槍擊同事後逃去。一名49歲員工死亡，另外兩人受傷送院。有目擊者表示見到槍手行兇後登上一部巴士逃去。

案發後十多部救護車和警車到場。

拿騷縣警察局長賴德（Patrick Ryder ）表示，事發時超市內有幾百人。有目擊者表示聽到至少六響槍聲。一名女子表示，前往超市購物時見到多人從超市跑出，表現驚慌。

西亨普斯特德校區內所有學校已經封鎖。拿騷縣警方呼籲案發現場一帶居民留在室內。

美國《紐約每日新聞》／全國廣播公司／霍士新聞／美聯社／路透社

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