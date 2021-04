天主教慈善機構「援助有難教會」(Aid to the Church in Need,ACN)周二發表全球宗教自由報告,指出2019至2020間侵犯宗教自由個案正在增加,逾25國存在宗教迫害,中國、緬甸紀錄尤其差劣。

成立於1947年ACN是一個捍衞信仰權利的國際基金會,每兩年對196個國家的各種宗教信仰情況進行評估。新一份報告長800頁,指尼日爾、土耳其、巴基斯坦等國對宗教少數派存在偏見,導致被居民歸咎他們播疫,又不准他們使用醫療服務。

報告將26國列為「紅色」級別,即存在宗教迫害,較2016至2018年度報告多了5國;36國被列入「橙色」級別,即存在宗教歧視現象,較上一份報告多19國。

報告指宗教迫害和壓制的嚴重性大幅增加,對中國和緬甸評論尤其尖刻,指「中共近年建造的鎮壓機器經過微調、無處不在,而且技術上更精密」,最過份的侵犯是針對新疆維吾爾族,殘暴之程度被越來越多專家形容為種族滅絕。

報告指雖然中梵2018年簽署內地主教任命協議,但內地天主教徒持續受騷擾甚至被捕。

路透社去年報道指,兩名於梵蒂岡在港設立的非正式外交使團工作的修女返河北探親時被捕,被軟禁及監視多月,即使獲釋亦禁止返港或出國。

報告亦指中國加強對不同宗教的信徒使用人臉識別技術。

報告指緬甸羅興亞穆斯林成為人類近期記憶中最過份一次人權侵犯的受害者,指2月軍事政變很可能令所有宗教少數群體的情況更差。

報告指非洲將是下一個與伊斯蘭武裝分子交手的戰場。

路透社

