美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年被白人警察跪頸致死案，白人前警員喬文（Derek Chauvin）被控謀殺及誤殺罪。回望弗洛伊德案持續近3周的審訊，45名證人先後作供，當中不乏令人動容的場面，整件事的來龍去脈亦再被重溫。

目擊者嘆後悔沒挺身救人

不少目擊者上庭作供時，坦言弗洛伊德案對他們影響甚深。年僅17歲的達內爾拉（Darnella Frazier）事發時以手機錄下喬文跪頸的片段，片段隨即在網上廣傳，舉世嘩然。達內爾拉上庭時坦言，弗洛伊德讓她想起同是黑人的父親、兄弟和其他家人，她對當日沒挺身而出救人耿耿於懷，並為此失眠，「我要跟弗洛伊德道歉，當時我沒做更多」。

61歲的麥克米倫（Charles McMillian）亦目擊事件經過，他當時游說弗洛伊德與警方合作登上警車，當弗洛伊德被帶上救護車，麥克米倫隨即衝前與喬文理論。麥克米倫在庭上回看事發片段時不禁落淚，他表示對事件感無助，形容「我看到的事情是錯的」。

女友出庭 憶相識經過

弗洛伊德的女友羅斯（Courteney Ross）在庭上，回憶她與弗洛伊德的感情，憶述二人2018年在救世軍露宿者中心結識，當時弗洛伊德在中心當保安，正受喪母之痛，她則探望其中一名小孩的父親，弗洛伊德邀請她一同祈禱，二人就此逐漸變為情侶，羅斯說到這經歷時不禁感觸落淚。

羅斯承認她與弗洛伊德經常濫用鴉片類止痛藥，指二人都有痛症舊患，曾多次戒服止痛藥不果，弗洛伊德死前兩個月亦曾因服藥過量入院。

警察局長斥被告違警例

弗洛伊德案的其中一個審訊重點，在於喬文當時使用的武力，以至跪頸達9分鐘多是否適當。明尼阿波利斯市警察總長阿拉東多（Medaria Arradondo）形容，喬文不應在弗洛伊德已停止抵抗後，繼續對其使用如此嚴重的武力，形容喬文的舉動並非警方訓練出來，亦不代表警方的價值觀。阿拉東多在弗洛伊德遇害後，已即時宣佈解僱喬文等數名涉事警員。

不過辯方的專家證人強調弗洛伊德當時拒捕構成威脅，喬文是使用合適武力，但後來在檢方盤問時，承認跪頸有可能導致窒息。

辯方：弗洛伊德死因不一定涉跪頸

喬文跪頸是否直接導致弗洛伊德死亡，也是此案的關鍵。控方強調喬文的舉動導致弗洛伊德窒息，醫生證人托賓（Martin Tobin）形容，任何人假如遇上弗洛伊德的情況也會死亡。

辯方則辯稱弗洛伊德有濫藥習慣，過往亦有健康問題，稱這才是其真正死因。辯方傳召的法醫專家福勒（David Fowler）稱，弗洛伊德的死因複雜，不應被列為謀殺，稱弗洛伊德本身濫藥，他事發時亦可能從警車吸入一氧化碳致死。不過福勒亦認同，假如警方在弗洛伊德開始昏迷時便為其急救，他有可能獲救。

被告行使緘默權拒作證

喬文上周向法官表明將運用憲法第五條正案賦予的權利，對案件保持緘默，以免證供成為入罪證據。法官當時詢問喬文是否自行選擇不作供，還是受人影響而有此決定，喬文稱其決定不涉及協議或威嚇。喬文一方亦選擇不認罪。

英國廣播公司

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