非洲乍得軍方昨日宣佈，掌權逾30年的總統代比（Idriss Deby Itno）領軍對抗叛軍時戰死沙場，終年68歲。他37歲的兒子馬哈馬特（Mahamat）獲任命為臨時總統，將在未來18個月領導由軍方組成的過渡委員會。

領過渡委員會 18月後選舉

軍方發言人同時宣佈解散政府和國會，揚言18個月後將舉行「自由和民主」的選舉，向全國呼籲「對話與和平」，又指委員會將盡所能確保「和平、安全及共和秩序」，並宣佈晚上6時起宵禁和關閉邊境。

暫未能確認代比死因，亦未知他到北部上前線領軍的原因。在軍方宣佈他死訊的數小時前，選舉當局才剛剛宣佈他以79%得票率勝出上周日的大選，成功五度連任，將可再執政六年。

曾任陸軍總司令的代比於1990年開始掌權，當年由他領導的叛軍推翻時任總統哈布雷，鐵腕管治多年均未被無數叛軍推翻，直至最近自稱為「改革與和諧陣線」的武裝組織發起的叛亂。這批叛軍相信是在鄰近的利比亞受訓和取得武器，在大選當日越境朝首都南下數百公里。

代比是法國在非洲打擊伊斯蘭極端主義的重要盟友，為法軍提供基地，以及為維和部隊在北部馬里提供重要兵力。法國讚揚他是「有勇氣的朋友」。

美聯社