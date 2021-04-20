美國42歲警員西克尼克（Brian Sicknick）今年1月應對美國國會衝突後死亡，驗屍報告指他曾數度中風，裁定屬自然死亡；當局難控告兩名對他使用化學噴霧的男子謀殺罪。國會警察局接受報告，但指不改西克尼克殉職的事實。

遭噴驅熊噴霧

西克尼克當日與數百名國會警員與闖入國會的支持者對峙，下午約2時20分被噴化學噴霧，至晚上約10時休克，送院翌日死亡。驗屍報告指他的死是與「由基底動脈血栓所致的嚴重腦幹和小腦梗塞」有關，亦即一種致死率極高的中風。

華盛頓特區首席驗屍官迪亞斯指，沒有證據顯示西克尼克對化學物質有過敏反應，亦沒有發現他有外傷或內傷，認為他的死亡非由受傷所致。但他承認西克尼克在事件中的角色，指「所有發生的事均與他病發有關」。

32歲的卡特和39歲的塔尼奧斯今年3月被捕，被控以驅熊噴霧襲擊西克尼克。法庭文件顯示，兩人「合作並在事前已計劃對執法者使用有毒噴霧」，指卡特曾在西克尼克當日位置附近問塔尼奧斯拿噴霧，之後噴向三名警員，使三人短暫失去視力和活動能力約20分鐘。兩人被控九項罪名，最高可被判監20年。

另外，一名聯邦法官頒令兩名涉參與國會衝突的極右組織「驕傲男孩」領袖須還柙候審，兩人被控串謀阻止國會承認大選結果。

路透社