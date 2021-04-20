（北美通訊）加拿大疫情嚴重，受影響相對較微的卑詩省，為防止病毒傳入，卑詩省省長賀謹（John Horgan）宣佈，將於周五起（4月23日）實施緊急措施，限制非必要跨省旅遊，遏止疫情蔓延。

賀謹表示，省政府公共安全及法務廳正制訂限制跨省旅遊措施，廳長范和富（Mike Farnworth）將於周五宣佈緊急法案，並在卑詩省與阿爾伯達省（Alberta）的交界豎立標誌，提醒人們如沒有必要理由，不應進入卑詩省。賀謹指，當局會在邊境檢查所有旅客，如旅客沒有適當理由而入境，將被票控，但他沒有透露罰款多少。

賀謹提醒，「現在不是開着露營車，到卑詩省旅遊的時候。」他對省內民眾表示，如果沒有必要理由但想旅行，便應該留在省內旅遊；另外，當局會要求旅遊業界配合新措施，取消所有來自外來社區或其他省份的旅遊相關產品預訂。卑詩渡輪公司（BC Ferries）表示，將於周末暫停所有露營車和露營拖車等預訂，同時向已預訂產品的客人查詢，確保用於必要的出行。

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