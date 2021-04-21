中國字節跳動（ByteDance）旗下的短片分享平台TikTok，被指非法收集數百萬計英國及歐洲兒童的私隱數據，前任英格蘭兒童事務專員朗菲爾德（Anne Longfield）和一名12歲匿名女童就此向倫敦高等法院提出集體訴訟，向TikTok追討數以十億計英磅賠償。TikTok發言人回應稱，指控缺乏根據。

朗菲爾德周三表示，所有在2018年5月25日或之後使用TikTok的兒童，其電話號碼、照片和影片等私隱資料，均可能在未經合適同意下被TikTok母企字節跳動非法收集，質疑TikTok出售這些資料牟利，而受影響人數估計多達350萬。

原告天價索償 冀讓受影響兒童獲賠

提出訴訟的一方指控TikTok未經充分保安措施、欠缺透明度或未得監護人同意下，取得未成年人資料，違反了英國及歐盟有關保護個人資料的法例，並要求TikTok立即刪除這些數據。一旦勝訴，每名受影響的兒童將獲得數以千計英磅賠償。

朗菲爾德說：「家長和兒童有權知道私隱資料，包括電話號碼、身處位置和他們子女的影片遭到非法收集。」她認為不少年齡未滿13歲的兒童在使用TikTok，但未有能力去同意放棄這麼多的個人資料。她同時批評TikTok非常貪婪，說：「如果你接觸它，它們就收集（個人資料）。他們確實在利用兒童網上資料。對兒童性命擁有巨大權力的企業必需負上責任。」

TikTok發言人否認指控，表示：「私隱和安全是TikTok的頭等大事，我們擁有穩固的政策、程序和技術協助保護所有用家，尤其是我們的年青用家。我們認為指控是缺乏理據，將堅決採取行動。」

路透社／英國《太陽報》

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