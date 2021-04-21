美國德州休斯敦郊區一名中學女教師，被指控3年來一直性侵校內一名男學生，而她首次犯案時，受害人只有13歲。她上周六被捕，最初一度反指控受害人騷擾她，但其後又改口承認自己與男生一直有性關係。

31歲的博丁（Marka Bodine）上周六被捕，她被控對14歲以下男童持續進行性侵，如果罪成最高可判囚25年。她周一首度出庭應訊，其後獲准保釋，除了要支付10萬美元（78萬港元）保釋金外，更被勒令佩戴GPS監視器。

博丁是休斯敦的湯博爾中學（Tomball Intermediate School）前任英文老師，在該校執教近6年。警方表示，一名現年16歲的湯博爾中學舊生之前報警，報稱遭博丁性侵。湯博爾警察局長伯特（Jeff Bert）表示：「他向校方及警方求助，我認為他不知所措，才會同時向我們兩方求救。」

據悉博丁自2018年起開始不斷性侵該名男生，而她首次犯案時，當時男生只有13歲，持續了大約3年。根據法院文件顯示，博丁作供時稱曾經反指她被受害人騷擾，男生更威脅要自殘。但博丁後來承認與男生有3年性關係，並向他發送了不少露骨的短片和照片。伯特指，警方在社交網中發現不少帖子和短訊，證明博丁一直引誘受害人發生性關係。

英國《每日郵報》／美國霍士新聞

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