為期四天的古巴共產黨第八次全國代表大會前日結束，國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）接替89歲的勞爾（Raul Castro），當選共產黨中央委員會第一書記，代表逾60年的卡斯特羅兄弟管治時代正式結束，惟外界認為古巴一黨專政不會有太大改變。

迪亞斯-卡內爾以黨的首長身份首次發表講話，稱對國家命運舉足輕重的重要策略性決定，會向勞爾諮詢，強調勞爾「永遠都在」，會繼續發出指引，警告任何錯誤或不足之處。他又向反對派激進分子發出警告，批評他們是「流氓傭兵」（lumpen mercenaries），稱古巴民眾的忍耐有限。

昨日生日的迪亞斯-卡內爾61歲，在已故革命領袖卡斯特羅（Fidel Castro）領導的1959年革命勝利後一年才出生。

維護性小眾 撐放寬網絡

勞爾上周五於古巴共產黨第八次全國代表大會開幕致辭時曾表示，會將領導權移交對黨忠誠、「充滿激情和反帝國主義精神」的年輕一代，強調古巴不會放棄革命及社會主義的宗旨。全國代表大會上亦選出14名政治局委員及六名書記處書記。

共青團出身的迪亞斯-卡內爾，曾分別在兩省出任省委第一書記，其中他在比亞克拉拉省維護性小眾權益，為他贏得好名聲，並以親民的態度建立務實形象。2003年起他擔任中央政治局委員，10年後成為國務委員會副主席。2018年他以99.83%的得票率獲古巴國民議會選舉為國家主席。

迪亞斯-卡內爾愛聽搖滾音樂、穿西裝結領帶，作風跟經常穿軍服的卡斯特羅兄弟截然不同。他2018年支持放寬互聯網，稱互聯網有助推動經濟，亦予人開放的形象。

異見者禁足 中斷電話線

不過，迪亞斯-卡內爾傾向收緊對創意及經濟界別的限制，前日的發言亦顯示他將繼續跟隨勞爾的方向，令當地年輕人失望。

當地越來越多異見藝術家及記者進行具爭議性的表演或示威，當局認為是由美國支持的柔性政變，異見人士稱全國代表大會期間，他們被國安禁止離開住所，甚至中斷互聯網及電話線，認為當局意圖阻止他們發表言論。

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩均有致電祝賀迪亞斯-卡內爾。

法新社/路透社/中通社