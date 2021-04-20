（北美通訊）每年4月是美國大學公佈入學取錄消息的月份，不少莘莘學子需要在5月1日前確認學位。受到疫情影響，外州新生無法參觀校園，加上很多成績優異的學生同時獲多間院校取錄，大學收生情況逆轉，由過去學校揀學生，到今年學生揀學校，校方需出盡法寶吸引已獲取錄的新生確認學位。

全美最受歡迎大學之一的加州大學洛杉磯分校（UCLA），2021年秋季吸引超過14萬份入學申請，爭奪6,300個新生名額，但取錄結果顯示，約60％獲取錄學生拒絕前往UCLA報到。加州大學升學主任卡拉克（Gary Clark）表示，過去，學生報名後便擔心會否被取錄，「現時輪到校方要靜候，看看到底最後誰人會選擇UCLA」。

加州大學9所分校中，柏克萊分校（UC Berkeley）接受錄取通知的學生比例最高，約為45％；對於其他分校，每10名被錄取的學生中，最終只有大約兩人選擇報到入讀。另外，私立的南加州大學今年錄取了8,800名新生，希望實現約3,100名學生的入學目標。

就好像新生在申請入學時，推銷自己的分數﹑努力讀書﹑課外活動出眾等，美國大學如今也處於自我推銷模式，展示它們的學術課程﹑各種學生會所﹑校園設施﹑校友網絡和經濟援助等，以吸引校方精心挑選的申請人接受取錄。

校園參觀是吸引學生入讀的主要誘因之一，南加大升學主任布倫南（Kirk Brennan）表示，南加大過去可吸引10萬名學生及家長參觀校園，安排進行各種活動，例如在校內著名雕像Tommy Trojan前拍照﹑在綠樹成蔭的校園漫步﹑欣賞遊行樂隊﹑與教職員工和學生會面﹑參觀宿舍等，因為參觀過校園的學生，更會傾向入讀。

但疫情關係，包括南加大在內，過去一年無數院校被迫關閉，這些參觀活動亦變成網上虛擬活動。UCLA便製作了一條歡迎影片，展示校園內的莊嚴建築﹑體育賽事，以及來自實驗室、教室和劇院學生的分享。這種特殊情況，對大學升學主任來說別具壓力，布倫南表示，如果他低估了今年入學率2％，就已經足以令校園減少200名學生，一整個宿舍將出現空缺。

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