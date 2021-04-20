（北美通訊）全球各國因疫情而實施的出入境限制，大部份至今仍未解除。《華盛頓郵報》報道，中國政府首次接受境外人士，以注射外國疫苗後，申請入境所需的健康碼，同時正與多國就互相承認的「疫苗護照」磋商。

報道指，中國駐華盛頓大使館於上周發佈《關於接種新冠疫苗後乘機赴華人員檢測要求的說明》，表明有意入境中國的人士，可以接種輝瑞-BioNTech、Moderna和強生疫苗的注射紀錄，以作申請健康碼及入境。此前，中國只為接種過中國製疫苗的入境人士開放國境。

在華美國商會（American Chamber of Commerce in China）前董事長施馬文（James Zimmerman）認同中國的新措施，「盡快恢復國際旅遊，對商業、旅遊和教育均非常重要。如果再沒有進展，美國的學院和大學可能再次陷入困境。」

中國外交部部長王毅早於上月表示，中國希望與其他國家互相認可疫苗護照，加快恢復國際旅遊。但在放寬限制之際，美國購買假疫苗卡的個案急升，使中國政府感到擔憂。中國駐洛杉磯領事館上周宣佈新措施時，曾警告申請者不要偽造疫苗接種紀錄。

有中國衞生專家警告，中國人口龐大，疫苗供應量相對緊張，加上國産疫苗成效低，即使中國比美國更早接種疫苗，進度仍然較為落後。

目前，中國政府尚未批准外國藥廠開發的疫苗，於國內提供接種。《華爾街日報》上周報道，中國政府或於7月前批准接種外國疫苗。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !