英國菲臘親王的喪禮上周六在溫莎堡完成，屬英聯邦的新西蘭周三舉行官方悼念活動，總督雷迪（Patsy Reddy）、總理阿德恩等多名官員出席。雷迪談到，菲臘親王生前曾經14次訪問新西蘭，與英女皇的婚姻備受稱道，他創立的愛丁堡公爵獎勵計劃惠及1,300萬年輕人，形容他「就像天上恆久不變的一顆星星」。

選址聖保羅大教堂 於女皇及皇夫到訪時奠基

新西蘭的悼念儀式選在惠靈頓聖保羅大教堂舉行，該教堂是英女皇和菲臘親王1954年訪問新西蘭時，由英女皇主持奠基儀式。由於新西蘭疫情輕微，悼念儀式可在不設防疫措施下舉行，約有450人出席，教堂內座無虛席，參加者無需遵守社交距離。

雷迪致悼詞時表示，菲臘親王在歷次訪問中走遍新西蘭各地，與不同文化、不同地區的人見面，「我個人可以作證，他很喜歡這國家」，又形容新西蘭不少人都有跟菲臘親王交流的回憶。

讚揚菲臘親王為支持女皇而放棄海軍事業

雷迪亦提及菲臘親王與英女皇73載的婚姻，稱菲臘親王是女皇的忠誠夥伴，且思想超越時代：「在那個時代，很少男性會放棄事業、支持妻子，菲臘親王卻放棄了他在海軍的錦繡前程，以支持女皇。」戴上虞美人襟花的阿德恩則唸出由當地詩人所寫的悼念詩，表達對菲臘親王的追思。

出席悼念儀式的新西蘭國會議長馬拉德（Trevor Mallard）坦言，他過去一直支持新西蘭成為共和國，不再奉英皇為國家元首，他至今亦認為新西蘭終有一天會推行共和，但承認目前的體制「頗方便」，相信短期內不會改變。

路透社/美聯社/《新西蘭先驅報》

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