美國《華爾街日報》周一引述消息人士指，拜登政府正考慮勒令煙草商減低在美國境內出售香煙所含的尼古丁水平，以免令吸煙者上癮難以戒掉。

美國食品及藥品管理局（The Food and Drug Administration，FDA）本來必須在本月29日前回覆法院，就有公民請願要求禁止薄荷煙，FDA是否同意這項禁令。報道引述知情人士指，政府正權衡應否禁止薄荷煙，還是減少所有香煙的尼古丁含量，抑或兩項政策同時推行。白宮和FDA周一沒有就報道置評。

尼古丁不致癌但會成癮 降低含量有助戒煙

每年美國與香煙有關的死亡個案達48萬，根據FDA指引，尼古丁本身不會引起癌症、心臟病或肺部疾病，但會令人上癮。減少尼古丁旨在降低香煙中化學物質含量，減至不會上癮或成癮程度最低的水平，藉此促使數百萬煙民戒煙或改用危害較小的代替品，例如尼古丁香口膠、喉片或電子煙。

FDA和美國衞生研究院（National Institutes of Health, NIH）資助的研究表明，當煙民所吸食的香煙幾乎完全沒有尼古丁，會較吸食正常尼古丁水平的吸煙者，更願意戒煙或改用危害較小的替代品如電子煙或香口膠。

自1990年以來，降低香煙的尼古丁水平一直是FDA內部討論課題，考慮方法包括對煙草植物進行基因改造，或在製造過程中從煙葉抽離尼古丁。2009年《煙草控制法》（Tobacco Control Act）授權FDA強制進行此類改變，並強調政策基於科學證據。

年輕煙民多由吸薄荷煙開始 令當局有意禁止

禁售薄荷煙則希望可以遏制年輕人開始吸煙，因為許多年輕煙民最初都是先吸食薄荷煙，所以有意見認為薄荷煙可能與年青吸煙人士數目增加有關。多年來，FDA一直想禁止使用薄荷醇，而《煙草控制法》已經禁止在香煙中加入糖果、水果及調味品，因為會對兒童具有潛在的吸引力，但始終未解決薄荷醇的問題。

《煙草控制法》規定，FDA要禁止使用薄荷醇，除非證明禁令考慮到非法市場等潛在的意想不到後果後，仍對公眾健康完全有益。FDA於2013年證實，薄荷煙對煙民來說比普通香煙更難戒掉，並且可能帶來更大的健康風險。

政策料要花數年推動 但阻力大或臨法律挑戰

前總統特朗普時代的FDA專員戈特利布（Scott Gottlieb）2017年已推動同時實施上述兩項政策，但當他於2019年離開FDA後，兩項計劃都被擱置。拜登政府要實施這兩項政策，相信都要花上數年時間，並且可能面臨法律挑戰。

報道出街後，萬寶路香煙的生產商奧馳亞（Altria Group Inc.）股價周一下午跌幅超過6%，公司發言人表示，「FDA的任何行動都必須基於科學和證據，並且必須考慮到採取行動在現實世界的後果，包括非法市場的增長及影響全國從農場到商店的數十萬個工作職位」。

雷諾茲菸草公司（Reynolds American）發言人周一表示，減少尼古丁的科學依據尚未有定論，「有更好方法可以改善公眾健康」。

美國《華爾街日報》

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