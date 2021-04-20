歐洲藥物管理局（European Medicines Agency，EMA）表示，針對美國成人接種強生藥廠（Johnson & Johnson）的COVID-19疫苗後出現罕見血栓情況，經調查後發現二者可能有關，但注射疫苗的好處仍大於風險。

EMA發現，出現血栓的強生疫苗接種者全在60歲以下，大多是女性，且在接種後3周內出現症狀。EMA還指出，大多數案例發生血栓部位在腦部和腹部，與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）疫苗情況類似。

EMA表示，內部安全委員會認為強生疫苗應在標籤加警告，警告接種後可能出現不尋常的低血小板血栓情況。

EMA補充說，他們的評估是參考所有目前可得的證據，包括美國通報的8宗案例。美國衞生當局上周建議暫停注射強生疫苗，以查明疫苗與血栓事故的關係。

EMA說，全球至今出現逾300宗接種疫苗後血栓個案，287宗涉及阿斯利康疫苗、25宗涉及輝瑞／BioNTech、8宗涉及強生、5宗涉及Moderna。

路透社

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