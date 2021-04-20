（北美通訊）曾多次質疑疫情嚴重性的美國搖滾樂手紐根特（Ted Nugent）周一表示，自己染上COVID-19病毒後，飽受病症煎熬，痛苦得難以下床。

去年12月，72歲的傳奇搖滾樂手紐根特表示，COVID-19並非大流行疫情（Pandemic），也沒有所謂的疫苗。他上月在Facebook直播中，更質疑報道的死亡數字，「廢話，他們聲稱有50萬人死於疫情。」根據美國疾病控制及預防中心（CDC）數據，截至上周三（14日），美國有逾54萬人因染疫而死亡。

諷刺是，紐根特周一表示，「我今天被驗出陽性。我以為我快死了。我幾乎無法爬下床，非常痛苦。」他指，過去十天他一直出現流感症狀，並感到頭痛欲裂和全身疼痛，「所有人都叫我，不應公佈此事（染上病毒）」。

紐根特原於今年舉辦巡迴演出，後因疫情而遭到取消。兩周前，他的另一場Facebook直播中，指負責巡迴演出的製作公司是「骯髒的混蛋」、「騙子」。

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