美國網絡保安公司「FireEye」周二指，國家政府支持的中國黑客網絡設備漏洞，入侵歐美數十個高價值政府機構、國防工業、金融業目標，歷時多月。

FireEye相信，兩個與中國有關的黑客組織，通過Pulse Connect Secure的VPN（虛擬私人網絡）保安設備漏洞入侵目標網絡。許多公司和政府安裝這些設備，以便遠端存取網絡。

FireEye技術總監卡瑪卡（Charles Carmakal）說，入侵Pulse Connect Secure的黑客技術高超，能避過多重認證，在軟件重新啟動或更新時仍能隱藏在網絡。

FireEye子公司Mandiant表示，黑客所用的惡意程式，與至少兩個黑客組織有關，其中一個相信是中國國家安全部的黑客組織。黑客的惡意程式利用Pulse Secure的VPN保安設備漏洞，試圖騎劫用戶和管理員的身份，在2020年10月至上月試圖騎劫用戶和管理員的身份，進入美國國防工業公司系統。Mandiant指出，歐美的政府部門和金融公司也是目標。

涉事黑客組織一個叫UNC2630，懷疑為中國政府工作，可能與APT5有關，即中國國家安全部的黑客組織。Mandiant說APT5持續針對高價值企業網絡，主要目標似是美歐亞的航太和國防公司。

Pulse說已修補產品漏洞阻擋惡意程式，說受影響客戶「數目有限」。Pulse母公司猶他州Ivanti指黑客利用三個已知漏洞和一個新漏洞。

FireEye周二發表網誌詳述這次黑客行動後，美國國土安全部屬下網絡安全及基建安全局（CISA）發出警告，表示得悉Pulse Connect Secure被持續利用來入侵美國政府部門、重要基建實體、私人機構，但沒有交代哪些機構中招。

中國駐美大使館發言人表示，在無充份證據下指控某一方，是不負責任和用心不良。

美國數月前才遭國家級攻擊，財政部、司法部、國土安全部去年12月發現，俄羅斯黑客趁那些部門升級科企「太陽風」（SolarWinds）開發的系統時入侵伺服器。

法新社／美聯社

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